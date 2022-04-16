عودة ثلاثة رواد فضاء صينيين بعد 6 أشهر في الفضاء

السبت 16/أبريل/2022 - 12:48 م

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، عن عودة ثلاثة رواد فضاء صينيين اليوم السبت، من سفينة الفضاء المأهولة “شنتشو -13” إلى الأرض، بعد أن أكملوا مهمتهم التي استغرقت 6 أشهر في محطة الفضاء وعادوا إلى الأرض بأمان.

و بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اشارت إلى أن المهمة أكملت التحقق من التقنيات الرئيسية لمحطتها الفضائية، كما سجلت رقما قياسيا لمدة رواد الفضاء الصينيين في المدار.

وحطت كبسولة العودة شنتشو -13، التي تحمل رواد الفضاء تشاي تشي جانغ ووانغ يابينغ ويا غوانغفو، في موقع هبوط دونجفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين في الساعة 9:56 صباحا (بتوقيت بكين).

وأعلنت وكالة الفضاء المأهولة بالصين أن "المهمة المأهولة شنتشو -13 كانت ناجحة تماما".

وانفصلت كبسولة العودة عن الكبسولة التي تدور حول سفينة الفضاء في الساعة 9:06 صباحا تحت قيادة مركز بكين للتحكم في الفضاء الجوي، تم إشعال محرك الكبح الخاص بكبسولة الإرجاع في الساعة 9:30 صباحًا، وتبع ذلك فصل الكبسولة العائدة عن الكبسولة الدافعة.