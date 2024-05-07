وزير الرياضة يشارك في اجتماع لجنة تطوير الاتحاد الدولي للجامعات

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، اليوم، في اجتماع لجنة التطوير الخاصة بالاتحاد الدولي للجامعات عبر الفيديو كونفرانس.

وشارك وزير الشباب والرياضة في الاجتماع بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقى للرياضة الجامعية وعضوا بمجلس إدارة الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وتناول اللقاء سبل تطوير الأنشطة الرياضية لشباب الجامعات حول مختلف دول العالم وتحقيق أهداف الاتحاد الدولي حيث يقوم الاتحاد الدولي بتنظيم وإقامة الأحداث الرياضية والتعليمية ذات المستويات العالية والعالمية والتي تهدف إلى تزويد طلاب الجامعة بفرص التواصل والتبادل مع الطلاب من جميع أنحاء العالم، في بيئة تعاونية وتنافسية.

وأكد صبحي أننا "لن ندخر أي جهدٍ من خلال وجودي كرئيس للاتحاد الافريقى للرياضة الجامعية وتحقيق المزيد من النجاحات لمصلحة النهوض بالرياضة الجامعية بأفريقيا والتعاون مع جميع الجامعات بمختلف دول العالم".

حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد فاروق، والدكتور أحمد الديب، وهايدي عارف أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.