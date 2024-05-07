رضا سليم يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الاتحاد السكندري

أضاف اللاعب المغربي رضا سليم الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

جاء هدف رضا سليم في الدقيقة 32، بعدما تقدم وسام أبو علي في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك الأهلي 27 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.

وأعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: عمرو الوحش، خالد الغندور، مورو ساليفو.

خط الهجوم: أحمد عيد، مابولولو، عبد الغني محمد.