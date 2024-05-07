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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري بثلاثية في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي
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مزق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في الشوط الأول باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز. 

سجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي من ضربة جزاء في الدقيقة 27، ورضا سليم في الدقيقة 32، وعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 43.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز. 

ويمتلك الأهلي 27 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور. 

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي. 
وأعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي :
حراسة المرمى : المهدي سليمان
خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.
خط الوسط:  عمرو الوحش، خالد الغندور، مورو ساليفو.
خط الهجوم:  أحمد عيد، مابولولو، عبد الغني محمد.

عمر كمال عبد الواحد الأهلي والاتحاد السكندري وسام أبو علي