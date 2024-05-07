محافظ شمال سيناء يشهد ختام مبادرة تمكين الطفل المصري

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، ختام فاعليات ختام ورش العمل لمبادرة تمكين الطفل المصري بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

جاء ذلك في حضور أمين السيد الدسوقي مدير عام الأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم، وسمير أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ناصر مسلم مدير الإحصاء بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ووجه المحافظ الشكر إلي وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة للاهتمام بأطفال وطلبة شمال سيناء وتمكينهم من كافة الأنشطة والخبرات الحديثة اللازمة لهم لكي يكونوا متفاعلين مع متغيرات العصر الحديث، مطالبًا بتنفيذ أنشطة صيفية تحت مبادرة تمكين الطفل السيناوي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن ورش الحمل استمرت علي مدار 4 أيام من السبت الماضي وحتي اليوم الثلاثاء، بهدف تنشئه جيل واع ومثقف علمياً واجتماعيًا وخلق بيئة مدرسية آمنه وداعمه للأطفال وإكسابهم السلوكيات الإيجابية ومهارات التغيير الاجتماعي، التي تمكنه أن يكون مبادرا ويشاركا في حل المشاكل المجتمعية والتصدي لممارسات العنف وغرس مبادئ القيم والتسامح.