لسوء الأحوال الجوية.. شواطئ شمال سيناء خالية من الرواد في شم النسيم

تعد شواطئ مدينة العريش وباقي مدن المحافظة الساحلية الواجهة الرئيسية لأهالي المحافظة خلال احتفالات شم النسيم إلا أن اليوم الاثنين كانت شدة الرياح عائقا أمام توافد الأهالي على الشواطئ اليوم.

وكان الحضور على الشواطئ بأعداد رمزية بسبب سوء الأحوال الجوية حيث اعتدل الطقس قليلا بعد الظهر لوقت قليل بينما أقتصر اقبال المواطنين في شم النسيم اليوم علي حدائق مدينة العريش وقصر ثقافة العريش وتشتهر محافظة شمال سيناء بتقاليد خاصة في احتفالات شم النسيم مثل الشواء علي الشواطيء سواء شي الاسماك او اللحوم بجانب الأكلة الشعبية المفضلة وهي اللصيمة وأكل الفسيخ والبصل والرنجة.

وهناك عدة حدائق بالعريش تعد ملاذا للأهالي مثل حديقة المالح وحدائق خاصة أخرى، ومن الأنشطة المفضلة على الشاطئ خلال شم النسيم إيجار عربات الخيل على كورنيش العريش وركوب الأحصنة ولعب الكرة والمشاركة في المسابقات الترفيهية.

ويختلف المشهد تماما خلال يوم شم النسيم اليوم بجنوب سيناء التي شهدت زحاما شديدا على مستوى كافة المرافق الحيوية والمنتجعات السياحية بها بالمواطنين لاعتدال الطقس وشهدت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات بكافة مدن محافظة جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ و دهب وراس سدر وطور سيناء إقبال المواطنين عليها بعد أن قرر محافظ جنوب سيناء فتحها بالمجان للجميع ودعم الشواطئ الغير مرفق بها خدمات بمجموعة من الشماسي والكراسي وتوفير سيارة إسعاف على كل شاطئ وتكثيف الحملات الدورية الأمنية بمناطق تجمعات المواطنين فضلا عن إلى تكثيف الحملات المرورية على الكورنيش والشوارع الرئيسية إضافة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى في القطاع الصحي، ومنع الأجازات للأطباء وأطقم التمريض وشهد نفق الشهيد أحمد حمدي تكدس سيارات الوافدين لقضاء إجازة شم النسيم بمنتجعات جنوب سيناء.

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