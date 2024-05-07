محافظ جنوب سيناء يتفقد الأجنحة المشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي

تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بجنوب سيناء، عددا من الأجنحة العربية المشاركة في الدورة الــ31 من معرض سوق السفر العربي، والذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى التاسع من مايو الجاري، بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث بنحو 2300 عارض يمثلون 165 دولة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالأجنحة العربية المشاركة، مؤكدا على مكانة دبي كوجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، ودورها البارز في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة من خلال جمعها لأبرز قادة القطاع على مستوى العالم،

كما أشار إلى المشاركة المصرية في المعرض والتي تأتى في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي، ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية.

كما حل المحافظ ضيفا على عدد من المحطات الإعلامية العربية تناول من خلالها آليات التعاون بين مصر والدول العربية فى المجال السياحى.