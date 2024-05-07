ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشارك في سوق السفر العربي 2024 بدبي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يشارك في سوق السفر العربي 2024 بدبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء في افتتاح فعاليات الدورة الــ31 من معرض "سوق السفر العربي"، والذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى التاسع من مايو الجاري، بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث بنحو 2300 عارض يمثلون 165 دولة،

وتفقد اللواء الدكتور خالد فوده يرافقه عدد كبير من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بجنوب سيناء الجناح المصري، وأشاد بالتطور الهائل في عرض المنتج المصرى السياحى المتنوع، بهذا المعرض الرائد ويشهد الجناح المصرى العديد من الفاعليات للتعريف بالمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، كما أنه يشهد تطويراً في منهجية العرض السياحي المصري من خلال شاشات العرض والشاشات التفاعلية.

ويعد سوق السفر بدبي الحدث الأكبر والأهم سياحياً بالمنطقة العربية وأفريقيا، كما أنه يسلط الضوء هذا العام علي موضوع "تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال.

وتأتى المشاركة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية البينية بين البلدين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمسابقة التي ينظمها الجناح المصري للمهنيين والإعلاميين وجوائزها المتمثلة فى رحلات للفائزين لزيارة المقصد السياحي المصري.

وتشارك وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في سوق السفر العربى بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير حسام حسين قنصل مصر العام بدبي، والسفير أشرف حمدي القنصل التجاري المصري في دبي، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وزار الجناح المصري في أول أيام المعرض الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، حيث أشاد بالجناح وتصميمه وعدد العارضين المشاركين، مؤكداً على حبه لمصر والتي أحد أفضل المقاصد السياحية بالنسبه له، معرباً عن تمنياته للوفد المصرى بالنجاح والتوفيق خلال أيام المعرض.

الحركة السياحية الوافدة السياحة العربية البينية اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد فودة جنوب سيناء سوق السفر العربي معرض سوق السفر العربي