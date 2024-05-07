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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأمريكي يتعهد بدعم إسرائيل مهما كانت الخلافات

بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن كراهية اليهود لا تزال مستمرة حتى الآن وما حدث في 7 أكتوبر دليل على ذلك.

وزعم الرئيس الأمريكي، خلال تصريحاته في ذكرى "المحرقة اليهودية": أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ارتكبت أفعالا رهيبة بحق الإسرائيليين، قائلا "نحن لن ننسى أبدا".

وتابع بايدن: "رأينا صعودا مرعبا لمعاداة السامية في العالم وأمريكا ومواقع التواصل الاجتماعي"، موضحا أن حماس قتلت عشرات اليهود في 7 أكتوبر في أفظع مجزرة بعد المحرقة التي حدثت في الحرب العالمية الأولى.

وأكمل الرئيس الأمريكي، أن الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح من بقي من الأسرى في غزة.

ودعا بايدن كل الأمريكيين أن يقفوا متحدين ضد معاداة السامية في أي مكان، موضحا أن دعم واشنطن لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كان هناك خلافات.

الرئيس الأمريكي دعم إسرائيل الخلافات