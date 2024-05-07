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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عمر كمال عبد الواحد يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثالث في مرمى الاتحاد

الأهلي
الأهلي
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عزز عمر كمال عبد الواحد تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الثالث في مرمى الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز. 

جاء هدف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 43 بعدما تقدم وسام أبو علي في الدقيقة 27 ورضا سليم في الدقيقة 32 . 

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز. 

ويمتلك الأهلي 27 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور. 

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي. 
وأعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي :
حراسة المرمى : المهدي سليمان
خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.
خط الوسط:  عمرو الوحش، خالد الغندور، مورو ساليفو.
خط الهجوم:  أحمد عيد، مابولولو، عبد الغني محمد.

عمر كمال عبد الواحد الأهلي والاتحاد السكندري وسام أبو علي