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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

600 غرزة.. شاب يمزق جسـ د طالب خلال مشاجرة في 15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شاب، تعدي علي طالب بسلاح ابيض "شفرة موس"، ومزق جسده، بسبب خلاف سابق مر عليه 4 سنوات.

وردت إشارة من المستشفي العام، لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها استقبال شاب يدعي "كريم محمد"، 26 سنة، مصاب بجروح قطعية في الظهر بإجمالي 600 غرزة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم منذ 4 سنوات، إلا ان الجاني بيت النية وقرر الانتقام منه وغافله أثناء سيره بالشارع وقام بتمزيق جسده بشفرة موس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض علي المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

4 سنوات القبض على شاب جروح قطعية خلال مشاجرة قسم شرطة 15 مايو