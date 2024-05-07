سلحفاة في استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري "صور"

تفاجأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بوجود سلحفاة صغيرة بأرضية استاد القاهرة خلال عملية إحماء قبل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

والتقط الجهاز الفني للأهلي صور للسلحفاة قبل إخراجها من الملعب.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.



