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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سلحفاة في استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري "صور"

سلحفاة في استاد القاهرة
سلحفاة في استاد القاهرة الدولي
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تفاجأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بوجود سلحفاة صغيرة بأرضية استاد القاهرة خلال عملية إحماء  قبل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.
والتقط الجهاز الفني للأهلي صور للسلحفاة قبل إخراجها من الملعب.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور. 

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي. 


 

سلحفاة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري استاد القاهرة الدولي