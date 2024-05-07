وكيل الشيوخ: الأمم المتحدة باتت بلا جدوى بعد الصمت المخزي على جرائم إسرائيل

انتقد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، الصمت الدولي المخزي علي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين العزل وآخرها الهجوم علي رفح اخر ملاذ للفلسطينين بعد حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل منذ أكتوبر الماضي ، مؤكداً بأن الأمم المتحدة أصبحت بلا جدوى ، وان وجودها أصبح والعدم سواء ، وخالفت ميثاقها وماورد في ديباجتها من حفظ حقوق الشعوب ومنع الحروب ، وباتت الأمم المتحدة تنتهج مسار عصبة الأمم التي ذهبت في ادراج الرياح بعد أن فقدت قيمتها ومصداقيتها.

واضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في غزة جرائم حرب تستدعي محاكمة جميع من تلطخت يدهم بدماء الأبرياء ، وان الهجمات الاجراميه للاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وبين أبوشقة بأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ، شهادة وفاة لقطاع غزة بعد قفل الرئة الوحيدة والمتنفس الوحيد للأشقاء الفلسطينين الأبرياء في قطاع غزة.

وطالب وكيل الشيوخ المصريين في هذا اللحظة الفارقه التي تمر بها منطقتنا العربيه وما يحدث فيها من منعطفات تاريخيه تهدد السلم والأمن الدوليين ، تحتم علينا جميعاً التوحد خلف القيادة السياسية وخلف للقوات المسلحه المصريه ، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.