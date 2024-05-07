رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن قلقه العميق إزاء هجوم إسرائيلي شامل على رفح الفلسطينية

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قلقه العميق إزاء عملية عسكرية إسرائيلية شاملة في مدينة رفح الفلسطينية، نظرا للتداعيات الإنسانية لهذا الأمر.

وأشار سوناك - في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه حث جميع الأطراف على مواصلة المحادثات والتفاوض، مشددا على أهمية إفساح المجال لإتمام المفاوضات.

ولفت إلى أن بريطانيا لطالما صرحت بأنها ترغب في رؤية هدنة إنسانية فورية تُمكن بشكل أساسي من إدخال المزيد من المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، ومن ثم وقف إطلاق نار أكثر استدامة.