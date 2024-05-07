ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

متحدث فتح: نتنياهو يغامر بكل شىء من أجل البقاء فى السلطة

متحدث فتح
متحدث فتح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن بنيامين نتنياهو يريد أن يناور فقط وما يحدث في رفح الفلسطينية ما هو إلا بداية للهجوم والكارثة الإنسانية التي تلوح بها حكومة إسرائيل.

وأشار "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة قادرة على الضغط على بنيامين نتنياهو لإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ونوّه، بأن ما يحدث في قطاع غزة يحتاج إلى موقف دولي موحد من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلي أن التفاوض لا بد أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وألا تتكرر الجرائم مرة أخرى.

وتابع، أن نتنياهو يريد أن يغامر بكل شيء من أجل البقاء في السلطة، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية ألقت الكرة في ملعب الكيان المُحتل، وعلي المجتمع الدولي أن يتيقن لذلك.

 

الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي المتحدث باسم حركة فتح المجتمع الدولي المقاومة الفلسطينية الولايات المتحدة إيقاف العدوان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدث فتح