ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على مدة غياب أسامة جلال عن بيراميدز بعد خضوعه لعملية جراحية

أسامة جلال لاعب بيراميدز
أسامة جلال لاعب بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأكد غياب أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز عن صفوف الفريق لمدة 3 أسابيع بعد إجراء عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فيوتشر الأخيرة. 

وخضع أسامة جلال مدافع فريق  بيراميدز لعملية جراحية في الوجه، اليوم، بإحدى المستشفيات بعد إصابته إثر التحام قوي مع لاعب فيوتشر في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أسامة جلال تعرض لالتحام قوي من جانب لاعب فيوتشر وأن الأشعة أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه، وأجرى اللاعب الجراحة.

شدد المنيري على أن أسامة جلال سيغادر المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان عليه، حيث سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على أن يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه من الالتحامات.

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة ٢١ من بطولة الدوري، ليبتعد الفريق بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة.

إصابة أسامة جلال بيراميدز وفيوتشر الدوري الممتاز