تعرف على مدة غياب أسامة جلال عن بيراميدز بعد خضوعه لعملية جراحية

تأكد غياب أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز عن صفوف الفريق لمدة 3 أسابيع بعد إجراء عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فيوتشر الأخيرة.

وخضع أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز لعملية جراحية في الوجه، اليوم، بإحدى المستشفيات بعد إصابته إثر التحام قوي مع لاعب فيوتشر في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أسامة جلال تعرض لالتحام قوي من جانب لاعب فيوتشر وأن الأشعة أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه، وأجرى اللاعب الجراحة.

شدد المنيري على أن أسامة جلال سيغادر المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان عليه، حيث سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على أن يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه من الالتحامات.

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة ٢١ من بطولة الدوري، ليبتعد الفريق بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة.