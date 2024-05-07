القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف منازل المدنيين في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية من استهداف منازل المدنيين.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن آخر هذه المنازل التي استهدفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي هو منزل يعود إلى عائلة "قشطة" بالقرب من بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح الفلسطينية ما أدى لإصابة نحو 17 فلسطينيا بجراح متفاوتة الخطورة، كانوا قد وصلوا إلى سيارات مدنية بمشاركة مجموعة من سيارات الإسعاف إلى مستشفى الكويتي التخصصي لتلقي العلاج.

ولفت أن المدفعية الإسرائيلية لا زالت هي الأخرى تطلق القذائف بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة رفح الفلسطينية، وبكل أحياء هذه المنطقة من حي الجنينة ومنطقة شارع الاستقامة وحي التنور وحي السلام ومحيط مطار غزة الدولي شرق رفح الفلسطينية، وبالقرب من بوابة معبر رفح البري.

وأوضح أن كل هذه المناطق تتعرض هي الأخرى لقصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية التي تتساقط قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، موقعة خسائر فادحة في تلك المنازل والمناطق التي تتساقط عليها جراء الدمار الهائل التي تتسبب به هذه القذائف.