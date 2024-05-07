رئيس وزراء إسرائيل: مقترح حماس لا يُلبي مطالبنا الأساسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن أحدث اقتراح للهدنة قدَّمته حركة حماس لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية، مضيفًا: أن الضغط العسكري لا يزال ضروريًا لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وسيطرت القوات الإسرائيلية في وقت سابق على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو تحرك وصفه نتنياهو بأنه "خطوة مهمة للغاية نحو تدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من منطقة قرب رفح بجنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن عملية دخول رفح والسيطرة على معبرها تستمر حتى القضاء على "حماس" أو "عودة أول رهينة".

وأضاف غالانت أن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لاستعادة المحتجزين، لكنها تكثف عملياتها في جميع أنحاء غزة إن لم يتم التوصل لاتفاق حول المحتجزين.