ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الثلاثيني في العمرانية| صور

الحريق
الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الشاذلي من شارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشاذلي من شارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

received_976626157416505
received_976626157416505
received_754055253574887
received_754055253574887
received_3645325522406815
received_3645325522406815
received_7576219375791607
received_7576219375791607
الحماية المدنية السيطرة على الحريق بشارع الثلاثينى بالجيزة حريق داخل شقة سكنية