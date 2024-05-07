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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر للطيران: 50% تخفيض على الرحلات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران
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قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بتقديم تخفيض وقدره 50% لعملائها على الرحلات الدولية وذلك يوم 7 مايو، على أن يكون السفر خلال الفترة من 7 مايو حتى 31 أكتوبر 2024 مع تطبيق كافة الشروط والأحكام.

حاء ذلك احتفالًا بالعيد ٩٢ على إنشاء الشركة الوطنية مصر للطيران.

كما تقدم الشركة ايضًا فرصة للفوز بألف ميل إضافي في حالة حجز تذكرة السفر يوم 7 مايو لمسافري الرحلات الدولية فقط.

هذا ويمكن لعملاء مصر للطيران الاشتراك في برامج "المسافر الدائم" من خلال زيارة موقعنا

https://www.egyptairplus.com/MS_Member_WebSite/frequent.jsp

#EGYPTAIR

EGYPTAIR الشركة الوطنية مصر للطيران