اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: لا تجعلوا الدولة خصمًا لكم

الإثنين 28/فبراير/2022 - 09:15 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 1 مارس 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: لا تجعلوا الدولة خصمًا لكم

ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية

الزيادة السكانية غير متماشية مع قدرة نمو الدولة

المرتبات في مصر منخفضة.. والحاجة غالية وبتغلى

طارق شوقي خد على دماغه كتير لما جه يطور التعليم

الناس خرجت في 2011 عشان مكنش فيه رضا مجتمعي

صرف 2.6 مليار جنيه للمنشآت السياحية المتعثرة

خبراء يضعون خارطة طريق خلال قمة العرب للطيران للتعافي بعد كورونا

تدوم الضحكة يا ملك

مائدة المفاوضات.. الوفد الأوكراني لنظيره الروسي: أوقفوا إطلاق النار واسحبوا قواتكم من بلادنا

الجامعة العربية تدعو لعمل دولي جاد لإنهاء الأزمة الأوكرانية

استقبال مجموعة من المصريين في أوكرانيا بسفارات مصر في رومانيا وبولندا

روسيا تواجه "سويفت" بـ "S P E S"

4 أسباب وراء تردد الغرب في إقصاء موسكو من النظام المالي الدولي