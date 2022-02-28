ads
الإثنين 28 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: لا تجعلوا الدولة خصمًا لكم

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 1 مارس 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: لا تجعلوا الدولة خصمًا لكم
ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية
الزيادة السكانية غير متماشية مع قدرة نمو الدولة
المرتبات في مصر منخفضة.. والحاجة غالية وبتغلى
طارق شوقي خد على دماغه كتير لما جه يطور التعليم
الناس خرجت في 2011 عشان مكنش فيه رضا مجتمعي
صرف 2.6 مليار جنيه للمنشآت السياحية المتعثرة
خبراء يضعون خارطة طريق خلال قمة العرب للطيران للتعافي بعد كورونا
تدوم الضحكة يا ملك
مائدة المفاوضات.. الوفد الأوكراني لنظيره الروسي: أوقفوا إطلاق النار واسحبوا قواتكم من بلادنا
الجامعة العربية تدعو لعمل دولي جاد لإنهاء الأزمة الأوكرانية
استقبال مجموعة من المصريين في أوكرانيا بسفارات مصر في رومانيا وبولندا
روسيا تواجه "سويفت" بـ "S P E S"
4 أسباب وراء تردد الغرب في إقصاء موسكو من النظام المالي الدولي

ads
السيسي مصر طارق شوقي موسكو روسيا