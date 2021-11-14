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الأحد 14 نوفمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم.. رونالدو وجوتا يقودان البرتغال أمام صربيا في مواجهة الحسم

البوابة نيوز
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أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الصربى، فى المباراة التي تقام بعد قليل على ملعب "ألجارفي"، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: روى باتريسيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، فونتي، روبن دياز، نونو مينديز

خط الوسط: دانيلو، جواو موتينيو، ريناتو سانشيز

خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، ديوجو جوتا

ويدخل المنتخب البرتغالى المواجهة وهو يتصدر المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب صربيا الوصيف ويأتي منتخب لوكسمبورج ثالثا برصيد 9 نقاط، يليه أيرلندا رابعا 6 نقاط وأخيرا أذربيجان برصيد نقطة واحدة.

ويملك منتخب البرتغال، بقيادة مدربه فرناندو سانتوس، عدة خيارات من أجل حسم التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم، حيث يمكنه الصعود حال تحقيقه التعادل على أقل تقدير أو الفوز أيضا.

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