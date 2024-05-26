الولايات المتحدة وآسيان تبحثان مجموعة من القضايا الجيوسياسية الملحة

بحث مساعد وزيرالخارجية الأمريكي دانييل كريتنبرينك، القضايا الجيوسياسية الملحة مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بما في ذلك دعم التحكيم السلمي في المنازعات وتعزيز السيادة في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه المباحثات جاءت خلال الاجتماع السنوي السادس والثلاثين بين الآسيان والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، لمناقشة التعاون الموسع في إطار شراكتهما الإستراتيجية الشاملة.



وشدد المسؤول الأمريكي على التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)لدعم مسار ميانمار نحو الديمقراطية الشاملة بما يتماشى مع إجماع النقاط الخمس لرابطة دول جنوب شرق آسيا..داعيا النظام العسكري إلى إنهاء العنف على الفور وإطلاق سراح المحتجزين ظلمًا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.



وأكد ضرورة دعم حرية البحار والالتزام بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القوية مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وفيما بينها، مسلطًا الضوء على الولايات المتحدة باعتبارها المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.



كما سلط المسؤول الأمريكي الضوء على أهمية العلاقات بين الشعوب والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتحقيق فوائد ملموسة للسكان البالغ عددهم مليار شخص.. مؤكدا دعم الولايات المتحدة لانضمام تيمور الشرقية بشكل كامل إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).