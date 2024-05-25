جهود مكثفة لكشف ملابسات ذبح فتاة بالفيوم وتحقيقات لضبط الجاني

تكثف الأجهزة الأمنية بالفيوم جهودها لكشف ملابسات جريمة قتل غامضة عقب العثور على جثة فتاة مذبوحة من رقبتها وملقاة، بجوار شريط القطار بقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة فتاة ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بقرية العدوة

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بالعثور علي جثة فتاة ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بقرية العدوة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحريات تبين وجود جثة فتاة عشرينية ومذبوحة من رقبتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.