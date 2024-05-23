ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم لسهولة امتحان الهندسة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم بعد أداء امتحان الهندسه اليوم الخميس ، في أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث أكدوا أن الهندسه جاءت سهله وفي مستوي الطالب المتوسط.

و قالت حنين طالبه بمدرسة مجمع دار السلام الإعدادية بنين بالفيوم، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مضيفه بأن الامتحان جاء من المنهج وخالي من اي تعقيدات .

وأضافت "حفصه أحمد دعاء، أن امتحان الهندسه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتوجد به بعض الجزئيات لقياس أداء الطالب المتميز .وأوضحت الطالبة خلود وجدي ، أن الامتحان جاء سهلا جدا .

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، أدوا اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الهندسة، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم أو الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية، اي شكاوى من الامتحان.

يذكر أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام 2023 / 2024، موزعة على الإدارات التعليمية، في إدارة شرق الفيوم التعليمية 41 لجنة، بإجمالي 9725 طالبًا وطالبةً، وإدارة غرب الفيوم 33 لجنة، بإجمالي9016 طالبًا وطالبةً، وإدارة سنورس التعليمية 43 لجنة، بإجمالي 11970 طالبًا وطالبةً، وإدارة إطسا 59 لجنة، بإجمالي 13232 طابًا وطالبةً، وإدارة إبشواي التعليمية 27 لجنة، بإجمالي 7813 طابًا وطالبةً، وإدارة طامية 33 لجنة، بإجمالي 9351 طالبًا وطالبةً، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 32 لجنة، بإجمالي 7073 طالبًا وطالبةً، لافتة إلى أن أعداد الطلبة والطالبات هم الطلاب المستهدفين بالمدارس دون طلاب وطالبات المنازل. تعليمات تأمين اللجان.

وكانت الدكتورة اماني قرني، كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، شددت علي رؤساء لجان سير الامتحانات بعدم تنازل اي منهم عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، والتأكيد على تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارة التعليمية، والغرفة الرئيسية بالمديرية، وذلك للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.

inbound770012977871511403

inbound4819668036796012931