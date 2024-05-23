تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب بسبب ألعاب نارية في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم اليوم الخميس، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل جلسة محاكمة كل من: إسلام شعبان رمضان، محبوس، وأحمد حمدي عبد السلام، محبوس، ومحمد عيد رمضان، هارب، وأحمد شعبان رمضان، محبوس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بالفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، إلى منتصف يوليو القادم وذلك لعدم وصول تقرير الطب الشرعي.



تعود تفاصيل الواقعة إلى السابع عشر من شهر مارس الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، يفيد بمصرع شاب في بداية العشرينيات من عمره أثناء احتجازه بمستشفى الفيوم العام.

وتبينّ أنّ الشاب أُصيب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.



وانتقلت قوة أمنية إلى مستشفى الفيوم، وتبين مصرع شاب يدعى مصطفى عبد الحفيظ، 23 عاما، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، حيث جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ حياته.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، وتقديم تقرير بذلك، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور الانتهاء من التشريح.