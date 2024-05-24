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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أوقاف الفيوم" تنظم أمسية دينية كبرى من مسجد ناصر

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظمت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة أمسية دينية إبتهالية كبرى عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بالفيوم،جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور كل من: الشيخ السيد عبد المجيد مستشار رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من قيادات المديرية،وجمع غفير من أئمة المساجد رواد المسجد.

وبدأت الأمسية بتلاوة لسورة الملك ،ثم ابتهالات، وبعدها أكد العلماء أن هذه ليلة طيبة مباركة من ليالي الدعوة الإسلامية ومن نشاط وزارة الأوقاف في مصر، وأنه بفضل الله  تنطلق الدعوة وتتسع وتمتد لتوقظ الإيمان في قلوب الناس،وغرس حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) في القلوب، فحبه من الأمور الواجبة وهو المدخل إلى حب الله(عز وجل)، حيث يقول سبحانه: “قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”.

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