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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. قطع المياه 4 ساعات عن هضبة الأهرام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياة جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام. 
وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق 24/ 5/ 2024وحتي الساعة الرابعة صباحاً يوم السبت الموافق25 / 5 / 2024 لاتمام عملية التركيب. 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة . 
وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فوراً.

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