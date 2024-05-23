بالفيديو.. خبير عسكري: اجتياح جيش الاحتلال لجنوب لبنان سيكلفه كثيرا

قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاستراتيجية الإسرائيلية بنيت على مزيد من التصعيد وعلى الاستمرار في هذه الحرب، لا يريدون حلولا سلمية ولا يريدون وقف هذه الاعتداءات لا في غزة أو جنوب لبنان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتمد على سياسة الغموض وإضاعة الوقت والاستمرار في الحرب.

وأضاف "سريوي"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه نهار أمس كان مشتعلا في جنوب لبنان على جانبي الحدود، والميزة الأساسية أن العمليات لم تكن في العمق سواء اللبناني أو الإسرائيلي، لكن اقتصرت على قصف متبادل على جانبي الحدود.

ولفت أن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه يخطط إلى التمهيد لفتح الجبهة الجنوبية بشكل كبير، لكن يريد بداية أن ينهي عملياته في غزة كي يتفرغ في عملياته بجنوب لبنان.

وأكد أنه ليس المرة الأولى التي يهدد فيها العدو الإسرائيلي باجتياح لبنان، لكن يعلم أنه يعجز عن ذلك، وعمليات الاجتياح البري في لبنان ليست نزهة، يستطيع الجانب الإسرائيلي أن يقصف أو يدمر أو يستخدم القوات الجوية، هو لديه تفوق في الأسلحة، لكن إذا دخل بالبر سيكون مكلفا جدا، لأن منطقة جنوب لبنان هي منطقة جبلية وعرة ولا تستطيع حرية حركة للآليات في المنطقة.