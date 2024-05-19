العثور علي جثة عجوز متعفنة داخل منزلها بحي الزهور ببورسعيد

عثر أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، على جثة سيدة متعفنة داخل منزلها في حي الزهور بمدينة بورسعيد.

العثور على جثة متعفنة داخل منزل بمساكن عمر بن الخطاب في حي الزهور

وتلقت إدارة النجدة بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا يفيد بالعثور على جثة متعفنة داخل منزل بمساكن عمر بن الخطاب في حي الزهور.

وانتقلت على الفور قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة تعود للسيدة مديحة الحسيني محمد أحمد فرح، 62 عامًا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالتحفظ على مسرح الجريمة، وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة.

وفي حادث أخر بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، أيضًا، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، من إلقاء القبض على حداد لقيامه بالتعدى بسلاح أبيض على آخر مما أدى إلى وفاته.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم وبها جروح متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حداد، له معلومات جنائية - مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض خلال مشاجرة لوجود خلافات بينهما.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.