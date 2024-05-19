غلق منشآت طبية غير مرخصة خلال حملة مكبرة في بورسعيد.. صور

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، للتفتيش على المنشآت الصحية، وذلك ‎بناء على توجيهات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية التراخيص، وتحت إشراف الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وأسفرت عن غلق عدد من المنشآت الطبية.

قاد الحملة‎ الدكتور رامي الفرارجي، مدير إدارة العلاج الحر ببورسعيد، حيث جرى المرور على 215 منشأة طبية خاصة وتوجيه 127 إنذار ورصد 13 منشأة طبية غير مرخصة

كما جرى تنبيه المديرين الفنيين للمنشآت المخالفة بضرورة تلافي تلك الأخطاء المذكورة، مع التأكيد على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستصدار قرارات غلق للمنشآت غير المرخصة.

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