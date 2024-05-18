وزير التعليم لأولياء أمور ذوي الهمم: أخرجوهم للمجتمع وأفتخروا بهم

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه، اليوم السبت، إلى أولياء أمور الأطفال من ذوي الهمم قائلا:"أخرجوهم للمجتمع وأفتخروا بهم".

جاء ذلك خلال كلمته أثناء حضوره حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج بمحافظة بورسعيد، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هناك 49 ألف طفل من ذوي الهمم و114 ألف طفل دمج بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 9500 معلم مؤهل للتعامل معهم.

وأكد وزير التربية والتعليم، على أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ارتكزت على 3 ركائز هم: الطفل والمرأة وذوي الهمم، مضيفا:"مصر لازم ترجع تاني الأسرة الكبيرة المحترمة اللي فيها الصغير بيحترم الكبير والكبير يحترم الصغير وهذا دور وزارة التربية والتعليم، وإذا كان التعليم صعب فتعليم ذوي الهمم أصعب".

وشدد ، على أن قرارات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بشأن ذوي الهمم، وحرصه كل عام على حضوره كل عام احتفالية قادرون باختلاف، تعتبر دافع كبير لهم.

وأشار حجازي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام منضبطة جدا بدون ألغاز.

ووجه الوزير رسالة لطلاب الثانوية العامة، خلال متابعته القوافل التعليمية المجانية، قائلا:"بخصوص امتحانات البابل شيت اذا اكتشفت خطأ اعمل خطأ على اختيارك وظلل الاختيار الصحيح ولا تقلق بشأن هذا الأمر عند التصحيح الإلكتروني لأن هذا عملنا".

وتفقد وزير التعليم يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية، كما حضر جانب من القوافل الطبية المجانية لطلاب الثانوية العامة في مادة الفلسفة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسي، وسير امتحانات النقل.

من جانبه، رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدا بجهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، كما جرى خلال اللقاء الاطمئنان على انضباط وحسن سير امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي الحالي، وتوفير المحافظة بتوفير المراجعات النهائية الشهادتين الإعدادية والثانوية.