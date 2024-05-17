اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها العدوانية بحق المدنيين في غزة

قال رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية واثق سعادة، إن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه العدوانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. مؤكدا أن إسرائيل مشروع أمريكي بشكل خاص.

وأضاف سعادة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة - "أن إسرائيل لم ولن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، ولن تراعي أي قانون دولي لأنها تعتبر نفسها فوق القانون".

وأشار إلى أن الحركات الطلابية في الجامعات الأمريكية والأوروبية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، أربكت القادة السياسيين والدليل على ذلك الانتشار الأمني في حرم الجامعات.. مشددا على أن القضية الفلسطينية أسقطت كل القيم التي يتغنى بها الغرب، وأسقطت القناع عن ديمقراطية أمريكا الزائفة.

