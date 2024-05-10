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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 4 أشخاص حريق مطعم بالفيوم ونقلهم للمستشفى

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أصيب 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بأحد المطاعم الشهيرة، بشارع ميدان المسلة بدائرة مركز شرطة الفيوم، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم أول الفيوم، بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم، بنشوب حريق داخل مطعم، الموجود بشارع ميدان المسلة، ترتب عليه إصابة 4 أشخاص بحالات جروح و اختناق .

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارتين إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي كافة الإسعافات الأولية الأزمة.

 

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