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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخصين غرقًا أثناء الاستحمام بترعة النوبارية في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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 لقي شخصان مصرعهما غرقًا، اليوم الإثنين، بقرية عبدالمجيد صالح،  التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، اثناء الإستحمام بترعة النوبارية.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من العميد هاني صبحى القائم بأعمال مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بورود إخطار من الأهالي يفيد بغرق شخصين بترعة النوبارية بقرية عبد المجيد صالح التابعة لدائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مجموعة من الشباب باللهو داخل ترعة النوبارية، احتفالًا بيوم شم النسيم، جرفهم التيار ونتج عن ذلك غرق كل من: " ع.ن.م، م.ح.ع"، مقيمين بعزبة حمودة التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، وجرى نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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