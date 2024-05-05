نائب محافظ البحيرة تهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد.. صور

زارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور؛ لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين، لمشاركتهم فرحة العيد وتأكيد الترابط والأخوة بين المصريين في كل الأعياد والمناسبات الدينية والقومية.

وأكدت "أننا أبناء وطن واحد ونعيش تحت علم واحد في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، فمصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والمسيحيين درعًا منيعًا لحماية الوطن وحصنا يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق".

وأشارت بلبع إلى أن مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد يعد تعبيرًا عن صدق المشاعر التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من أي عدو يتربص بها وأن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلمين والمسيحيين على مر العصور.

وقدم القس أمجد أيوب - راعى الكنيسة الإنجيلية تحية شكر وتقدير للنائب محافظ البحيرة ومرافقوه، مؤكدا على أننا جميعا نصلى دوما من أجل أمن واستقرار الوطن وأن يحفظ مصرنا الغالية ويسدد خطى قائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق نائب المحافظ خلال تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين بالكنيسة الإنجيلية اللواء محمود هويدى - مساعد وزير الداخلية "مدير أمن البحيرة، اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد أركان حرب أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.