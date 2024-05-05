وكيل صحة البحيرة يتفقد العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس

أكد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بشأن التأمين الطبي الكامل لسلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الإحتفال بعيد القيامة المجيد، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر، كذلك التأمين الطبي للإحتفال بشم النسيم .

أكد وكيل الوزارة، بأن العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع ، وأن العيادات متمركزة أمام الكنائس منذ أمس السبت وسيستمر تواجدها فى الأماكن المخصصة لها حتى السادسة من مساء غدا الإثنين لتأمين الإحتفالات بيوم شم النسيم.

وأضاف بأن العيادات بها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، والكشف والعلاج بالمجان، مؤكدًا على أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة، وعلى أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان ومزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع.

وأوضح وكيل الوزارة، كذلك عن وجود فرق المبادرات الرئاسية للإعتلال الكلوى ودعم صحة المرأة والأورام السرطانية وغيرها ، يقومون بعملهم من خلال قياس الضغط والسكر والتحاليل الطبية المختلفة، جاء ذلك خلال تفقد سيادته للعيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس بدمنهور.