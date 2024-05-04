ننشر توصيات المؤتمر السنوي الثاني لصدر البحيرة.. صور

اختتم المؤتمر السنوي الثاني لصدر البحيرة "PULMO BEHIRA"، الذي نظمته مديرية الصحة بالبحيرة بالتعاون مع نقابة الأطباء بالبحيرة، فعالياته، وقد أثمر المؤتمر عن توصيات هامة تفيد أطباء الأمراض الصدرية في ممارساتهم اليومية وتعود بالفائدة على المرضى.

تضمنت توصيات المؤتمر عدة مواضيع تطرقت إلى أحدث التطورات العلمية وأفضل الطرق للتعامل معها وتدريب الأطباء الشباب عليهان ومن بين التوصيات الهامة:

التعامل مع حالات أورام الصدر المتقدمة.

التعامل الجديد مع حالات الالتهاب الرئوي في الرئة.

التعامل مع تكتلات الرئة السرطانية.

التعامل مع أورام القصبة الهوائية.

إجراء مناظير الصدر الجراحية.

استخدام الأدوية الحديثة في علاج تليف الرئة والعلاجات المناعية.

قراءة وتفسير الأشعة السينية للصدر.

علاج السدة الرئوية المزمنة.

علاج الصدمة التسممية.

علاج حساسية الصدر وأحدث الابتكارات في هذا المجال.

البروتوكولات الحديثة لعلاج الالتهاب الرئوي.

علاج حساسية الأنف وعلاقتها بالصدر.

حضر المؤتمر نخبة من أفضل أساتذة الأمراض الصدرية في مصر من مختلف الجامعات، وتم خلاله مناقشة كل ما هو جديد في مجال الأمراض الصدرية وتبادل الخبرات والمعرفة.