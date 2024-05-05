ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم خلال أعياد القيامة المجيد وفترة الأجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، سمير البلكيمى، وكيل المديرية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت عن بمركز كفر الدوار تم ضبط 240 كجم دهون بلدية غير صالحه للإستهلاك الآدمي و6 محلات جزارة يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وبعرضوا للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحملات مماثلة بمركزى دمنهور والدلنجات تم ضبط 4 مخابز لتصرفهم فى 95 شيكارة دقيق بلدى و 10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 17محضر لعدم نظافة أدوات العجين و لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور

وبمركزى كوم حمادة ورشيد تم ضبط كمية من الأسماك المملحه غير صالحة للإستهلاك الآدمي و10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بتجميع 8 شكائر دقيق بلدى مدعم كما تم غلق مخبزين لمدة 3 شهور لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 34جرام بالرغيف الواحد وتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم مع توفير حصة الخبز للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.