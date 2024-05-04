وزير العدل الفلسطيني السابق: جرائم الحرب كفيلة بإدانة حكومة الاحتلال بالكامل

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن هناك تعاطفًا آخر مع جرائم الابادة الجماعية التى ارتكبها الاحتلال الصهيونى تمثل فى قيام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتواصل مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وهذا أمر ليس قانونيا.

وأشار “الشلالدة”، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين ستصدر قريبًا ، مؤكدًا ان الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي وتتعامل مع القضية الفلسطينية، بازدواجية معايير.

ونوه أنه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية واستنادًا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبر جهاز قضائي مستقل، قد تصدر قريبًا أحكام على قادة إسرائيل الذين ارتكبوا أو شاركوا في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع “الشلالدة” أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز له أن يتدخل في الشؤون الداخلية للجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل، وبالتالي فجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل كفيلة بإدانة حكومة الاحتلال بالكامل.