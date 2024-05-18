1.1 % ارتفاعا في سعر الذهب المحلي خلال أسبوع مدعوما بالصعود العالمي



ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط بينهما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التأثير الإيجابي على سعر الذهب المحلي جاء معتدل بشكل كبير دون مضاربات سعرية كبيرة بسبب التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجلود بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بمقدار 35 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 1.1% حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيه بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3135 جنيه للجرام بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في ظل ارتباط السعر المحلي بالعالمي خلال الفترة الأخيرة مع غياب تأثير عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي.

تداولات الأسبوع شهدت أيضاً فترات طويلة من التذبذب والصعود المعتدل في السعر، مما يدل على ضعف زخم الصعود وغياب المضاربات السعرية خاصة في ظل تراجع سعر صرف الدولار.

سجل سعر صرف الدولار في البنوك متوسط 46.95 جنيه لكل دولار بعد أن كان عند 47.40 جنيه لكل دولار مطلع الأسبوع الماضي.

انتهت مبادرة ورادات الذهب بدون رسوم جمركية يوم الجمعة 10 مايو ولم يصدر قرار بمد المبادرة حتى الآن، حيث يبدو أن الحكومة ترى أن المبادرة قد انتهى دورها بعد أن عادت تحويلات المصريين الدولارية من الخارج في التزايد من جديد إلى جانب وجود مخزون من الذهب في الأسواق بسبب عمليات إعادة البيع العكسي من قبل المستهلكين.

من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة البنك المركزي المصري في مذكرة رسمية بمد فترة توريد حصيلة صادرات الذهب إلى 3 أشهر من تاريخ الشحن بدلا من شهر المعمول به حالياً، وذلك بسبب طول إجراءات التصدير وتعامل العديد من المصدرين بالآجل.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2023 قد وافق على مد فترة توريد حصيلة تصدير الذهب إلى شهر بعد أن كانت 7 أيام فقط.

كما أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دخول تدفقات نقدية من الأجانب لمصر بمقدار 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير وذلك بخلاف صفقة رأس الحكمة. بينما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر.

وقد أظهرت بيانات البورصة المصرية أن صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصرية منذ بداية شهر مارس وصلت إلى 16 مليار دولار، وأشار وكالة فيتش أن السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية ارتفعت مما أدى إلى انخفاض عجز الأصول الأجنبية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي لتسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع، وتقترب من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله وذلك بدعم من ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتزايد توقعات خفض الفائدة، بالإضافة إلى اعلان الصين عن برنامج تحفيزي ضخم عمل على زيادة الطلب على السلع بشكل عام.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي مدعوما بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى جانب التوقعات الإيجابية المتعلقة بالوضع النقدي وتوافر العملة الأجنبية قلل من فرص ارتفاع سعر الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اعلى مستوى عند 2422 دولار للأونصة بعد أن نجحت في اختراق المستوى 2400 دولار للأونصة ليغلق الذهب تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص الصعود لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

المستهدف الآن أصبح القمة السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة ثم المستوى 2450 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى 3150 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3170 جنيه للجرام بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي يدفع مستهدف الذهب إلى المستوى 3200 جنيه للجرام.

الذهب المحلي استغرق وقت طويل حتى استطاع اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام الأمر الذي يدل على ضعف زخم الصعود في الأسواق بسبب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي يتم تسعير الذهب من خلاله.