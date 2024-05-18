"النواب" يناقش تعديل اتفاقية "الأعمال الزراعية" غدا الأحد

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي خلال جلساته العامة غدا الاحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلي عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) .

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي التعديل الثامن لاتفاقية ( الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.