كنيسة يسوع نور العالم تحتفل ببدء خدمة مدارس الأحد للأطفال

حضر المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، احتفال بدء خدمة مدارس الأحد للصم بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية للصم بمصر القديمة، بحضور القس كليمنت الفونس راعي كنيسة الصم.

شهد الاحتفال كلمة من القس كليمنت بعرض فيديو من مجموعة فيديوهات مشروع ترجمة الكتاب المقدس للصم، الذي يعمل عليه فريق الترجمة بالإشارة، وذلك تحت رعاية الكنيسة الأسقفية.

كما تضمن الاحتفال الإعلان عن بدء خدمة مدارس أحد للأطفال الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة بالكنيسة، وذلك في إطار سعي الكنيسة في تلبية الاحتياجات النفسية والروحية لجميع فئات المجتمع، وتوفير الدعم التعليمي لجميع أبنائها.

وأختُتم الاحتفال بتكريم كلير غايس مستشار الصم بالكنيسة على خدمتها لكنيسة الصم لمدة ٤٢ سنة.