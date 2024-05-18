"الحشاشين" يمثل مصر في الدورة الثانية من مسابقة الجينريك الذهبي بالجزائر

اعلنت إدارة مسابقة الجينريك الذهبي تحت شعار "نظرة جديدة.. صورة جديدة" والتي تقام بدولة الجزائر عن إقامة الطبعة الثانية في حفل تحتضنه أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، مساء الأربعاء 29 مايو 2024، برعاية وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي ووزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب.

وبحضور عدد كبير من نجوم الفن من الجزائر والعالم العربي، حيث ينافس خلال مسابقة أفضل الأعمال الدرامية العربية وهي: من مصر "الحشاشين" و"أعلى نسبة مشاهدة" و"مليحة"، ومن السعودية "شباب البومب 12"، ومن تونس "فلوجة 2"، ومن لبنان "ع أمل" ، ومن سوريا "العربجي" و"أولاد بديعة"، وهي المسلسلات التي ستتنافس لنيل جائزة الجينريك الذهبي لأفضل عمل درامي عربي.

وستقف هذه الطبعة الثانية من مسابقة الجينريك الذهبي، وقفة عرفان ووفاء لنجمين غادرا عالمنا وهما الفنانة الجزائرية النجمة ريم غزالي وصديق الجزائر النجم المصري طارق عبدالعزيز.

للإشارة فإنّ هذه الطبعة ستحمل اسم فلسطين المقاومة، تأكيدا على موقف الجزائر الدائم في نصرة القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

و تضم لجنة التحكيم : المخرجة والممثلة حميدة آيت الحاج (رئيسة اللجنة) وعضوية كل من المخرج التلفزيوني والسينمائي محمد حازورلي والسيناريست السورية ريم حنا والمخرج التونسي نصرالدين السهيلي والممثلة التلفزيونية والسينمائية نوال مسعودي والممثل التلفزيوني والسينمائي عبدالباسط بن خليفة.