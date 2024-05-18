عمر جابر: الجيل الحالي للزمالك يتطلع لتحقيق بطولة قارية

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية مهمة جدا للفريق.

وأضاف عمر جابر في المؤتمر الصحفي: الجميع يعلم أهمية اللقاء، والجيل الحالي يتطلع لتحقيق بطولة قارية، والجمهور سيكون مع الفريق بشكل كبير في لقاء الغد».

وتابع عمر جابر قائلا: نسعى للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية من أجل إهداء اللقب لروح محمد مدحت، وهذا هو ما تحدثنا فيه سواء لاعبين وجهاز فني من قبل».

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



الاجتماع الفني للمباراة

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في الثامنة مساء غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي ، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض «القميص الأبيض، والشورت الأبيض»

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي و طاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.



قائمة الزمالك

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله «نيمار» – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى «زيزو».



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.



















































































