محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن لـ"التموين"

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار استقبال الشون والصوامع لمحصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 238 ألف طن من الأقماح منذ بدء الموسم. وحتى اليوم السبت وأشار إلى أن المحافظة جهزت 42 موقعاً تخزينياً لاستيعاب الإنتاج الكلي للمحصول، مؤكداً أن المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 216 ألف فدان هذا العام.



شدد المحافظ على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين. وكلف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل بالصوامع.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمنيا بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل غير قانوني، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين. وأكد على تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين، ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم. وأشار إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين خلال التوريد، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

