تعرف على تشكيل الجونة أمام الأهلي في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة الأهلي بعد قليل الجولة الـ21 من دوري نايل موسم 2023-2024.



يحتل فريق الجونة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 19 مباراة خاضها في الدوري.



ويحتل الأهلي في الوقت الحالي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد أن لعب 12 مباراة فقط.



وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: رضا سيد عبد السلام، كمال أبو الفتوح، أحمد حامد، صبري السيد

خط الوسط: فرانك إيتوجا، أحمد عبد الرسول، محمد سيد عبد الفتاح، صبحي سليمان

خط الخجوم: أيمن محمد سعد، أحمد محمود.