"صبحي" يتفقد المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ ويوجه بالاستعداد لتقديم مختلف الخدمات

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضةK ضمن جولته بمحافظة جنوب سيناء المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ واستعرض خلالها جولته بالمدينة العملية التنظيمية والتشغيلية للمدينة.

حيث تفقد الوزير كافة المرافق الخاصة بالمدينة وتضمنت فندق الإقامة والملاعب ومجمع حمامات السباحة وكذلك الحجوزات الفندقية الموجودة في الفندق، ومدي استعداد الفندق والمدينة لاستقبال النشء والشباب وتقديم الخدمات المتكاملة لهم ضمن خطة الوزارة للتوسع فى المعسكرات الترفيهية والرياضية .

كما شدد وزير الشباب والرياضة على اهمية رفع الاستعدادات للمدينة في جميع الخدمات المقدمة من فندق وورش عمل وايضا باقي الخدمات التي بداخل المدينة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى ان المدينة تقع في موقع متميز وتعمل على استغلال كل امكانياتها وطاقاتها لاستيعاب السادة مرتادي المدينة، وايضا تجهيز قاعات الاجتماعات وورش العمل بالمدينة لتنفيذ مختلف البرامج التي تنفذها الوزارة للشباب المصري بصفة عامة، وابناء محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة.

وفى نهاية جولته بالمدينة الشبابية والرياضية اثنى الوزير على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مع محافظة جنوب سيناء، برئاسة اللواء خالد فودة، مؤكداً ان الوزارة والمحافظة يعملون سويا من اجل تقديم افضل الخدمات للشباب المصري وكذلك العمل على تطويرها بصفة دائمة.