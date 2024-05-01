تشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد فتاة تحرش بها بالمقطم

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيق في واقعة مصرع شاب على يد فتاة بالشارع، بعدما حاول التحرش بها ومعاكستها والتعدى على والدها، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على سلاح الجريمه ومضاهاته بالإصابات.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، وتفريغها، واستدعاء شهود العيان، ووالد الفتاة والشاب الآخر، وطلبت تحريات المباحث، وباشرت التحقيق مع المتهمة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة المقطم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان برفقة صديقه وقام بمعاكسة فتاة تسير برفقة والدها وعندما حاول الأب المسن الدفاع عن ابنته من تحرش الشابين قام المتوفى بالتعدي عليه بالضرب المبرح، إلا أن الفتاة عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاح أبيض وقامت بطعن أحدهما وأردته قتيلا، وفر الآخر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.