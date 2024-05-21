بالفيديو.. الأعلى للثقافة: أكثر من 10 آلاف طفل وطفلة تقدموا للمشاركة في "المبدع الصغير"

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن وزيرة الثقافة اعتمدت الفائزين بجائزة المبدع الصغير أمس أول، الأحد، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تقام للعام الرابع تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وأضاف "عزمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة شهدت أكبر عدد من المتقدمين للجائزة منذ تأسيسها قبل 4 سنوات، فهناك 10 آلاف و555 متقدم من أقاليم ومحافظات مصر كافة، من بينهم 100 متقدم مصري من خارج مصر، وكان الإقبال الأكبر من السعودية، وهناك متقدمون من الإمارات.

وتابع: "للسنة الثانية على التوالي، تصدرت محافظة أسيوط محافظات مصر على مستوى عدد المتقدمين، وهذا مؤشر جيد جدا، ويدل على الحراك المجتمعي في مصر فيما يتعلق بدعم المحافظات الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ووجود بيئة حاضنة من الأسر المختلفة".

وأردف، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن محافظة شمال سيناء شارك منها نحو 340 طفل وطفلة، وفازت طفلة في مجال القصة، مشددًا على أن هذا الأمر مؤشر إيجابي لهذه المحافظة التي مرت بظروف يعملها الجميع